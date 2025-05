Arsenal-Barcellona 1-0, le Gunners vincono la Champions League: stavolta le catalane cadono

La rete di Blackstenius permette all'Arsenal di conquistare la sua seconda Champions, mentre il Barcellona cade dopo due successi di fila.

Per la seconda volta nella storia, l'Arsenal femminile è riuscito a far quello che la controparte maschile non ha mai raggiunto: vincere la Champions League. All'Estádio José Alvalade di Lisbona, teatro della finalissima, le Gunners hanno battuto il Barcellona, che dopo due successi consecutivi stavolta deve abdicare in favore del club britannico.

Diciotto anni dopo il primo successo, quando il torneo era lontano anni luce dall'importanza attuale, l'Arsenal torna sul tetto d'Europa grazie al goal di Stina Blackstenius, servita da Beth Mead e pronta a battere Coll con un destro angolato. Difesa blaugrana decisamente beffate in occasione dell'1-0 che ha portato la Champions alle londinese, dopo una gara comunque attenta.

Inutile dire che dopo la vittoria della Champions le giocatrici londinesi salgono nelle quotazioni per vincere il Pallone d'Oro femminile, in attesa comunque che l'Europeo possa dare qualche indicazione in più a proposito delle possibili vincitrici del prestigioso riconoscimento, nel 2024 andato ad Aitana Bonmatí per la seconda annata consecutiva.