Arnautovic ha trovato squadra, nuova avventura per l'ex attaccante dell'Inter: giocherà con la Stella Rossa Calciomercato

Conclusa l'esperienza all'Inter ecco una nuova avventura per Marko Arnautovic. L'attaccante austriaco lascia la Serie A e si trasferisce in Serbia per vestire la maglia della Stella Rossa.