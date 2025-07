Arias sta per lasciare il Fluminense dopo l'ottimo Mondiale per Club: trattativa alle battute finali col Wolverhampton.

Uno dei protagonisti del Mondiale per Club sta per cambiare maglia: manca pochissimo per l'addio di Jhon Arias al Fluminense.

Il colombiano è ormai destinato allo sbarco in Europa dalla porta principale: è praticamente fatta per il passaggio al Wolverhampton.

Ultimi dettagli da sistemare prima dell'annuncio ufficiale: uno dei giocatori più interessanti ammirati negli Stati Uniti è pronto a dire la sua anche nel contesto ultra competitivo della Premier League.