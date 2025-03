Arda Guler in Serie A? L'Interesse dell'Inter, il consiglio di Montella e l'intreccio con Nico Paz e il Real Madrid

Il turco è finito nel mirino del club nerazzurro: il Real Madrid può aprire al prestito, mentre è attesa la decisione sul futuro di Nico Paz.

Il numero di Arda Guler torn in auge in casa Inter. Valutato dai nerazzurro quando era ancora un giovanissimo prospetto, il suo nome non ha mai scalato le priorità dei dirigenti di Viale della Liberazione.

Le strade di Arda Guler e dell’Inter, però, potrebbero incrociarsi. Come riferisce Calciomercato.com, i nerazzurri hanno cambiato idea in merito al calciatore turno, che ha catturato l'attenzione del calcio europeo sin dai suoi esordi con il Fenerbahce.

Riflessioni in corso per la società meneghina, in quello che potrebbe trasformarsi in un intreccio di mercato che può coinvolgere Nico Paz, classe 2004 in forza al Como, e il Real Madrid, club in cui milita proprio il turco.