Archie Gray, la stellina del Leeds nel mirino del Liverpool

Il 17enne centrocampista, che può giocare anche come terzino destro, è stato l'MVP dell'incontro di FA Cup tra Chelsea e Leeds.

Una cosa è certa: al Liverpool non mancano i giovani talenti, soprattutto a centrocampo. James McConell e Bobby Clark (entrambi 19enni) hanno giocato un ruolo chiave nel successo in finale di Carabao Cup, e si sono contraddistinti di nuovo nella vittoria in FA Cup sul Southampton. Il 16enne Trey Nyoni ha debuttato in prima squadra in questa gara, sembrando particolarmente a proprio agio.

Tuttavia, il Liverpool è stato accostato al talento Archie Gray, valutato tra i 40 e i 50 milioni di sterline dal Leeds, proprietario del suo cartellino.

Un accostamento legato direttamente alla grande prestazione offerta da Gray contro il Chelsea a 'Stamford Bridge', che ha giustificato tutte le entusiastiche voci sul suo conto.