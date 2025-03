Chi è l'arbitro di Milan-Inter in Coppa Italia: a San Siro dirigerà Fabbri

Sarà Michael Fabbri l'arbitro del derby d'andata della semifinale di Coppa Italia tra Milan e Inter, in programma mercoledì sera.

Turno di campionato agli antipodi per Milan e Inter, attese dal primo atto della semifinale di Coppa Italia in cui andrà in scena il quarto derby stagionale.

Nei precedenti tre sono stati i rossoneri ad avere la meglio in due occasioni: nel match d'andata in campionato (decisiva la rete allo scadere di Gabbia) e in finale di Supercoppa Italiana a Riyadh, rimontando dal 2-0 al 2-3. Nell'altro confronto, invece, i nerazzurri hanno evitato il k.o. grazie alla zampata di de Vrij che ha regalato il pareggio in extremis.

L'AIA ha reso noto il nome dell'arbitro che dirigerà Milan-Inter: scelto Michael Fabbri, coadiuvato in sala VAR da Rosario Abisso.