Designata la squadra arbitrale di Inter-Juventus: sarà Fabio Maresca ad arbitrare il Derby d'Italia.

La partita più attesa, sia per la situazione in classifica, sia per storia: è tempo della designazione arbitrale di Inter-Juventus.

Il Derby d'Italia, come comunicato dal sito della Lega Serie A, sarà arbitrato da Fabio Maresca: il direttore di gara classe 1981 sarà al suo primo Inter-Juve.

Il comunicato della Lega Serie A completa anche il quadro della squadra arbitrale che dirigerà il Derby d'Italia a San Siro.