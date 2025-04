Chi è l'arbitro di Inter-Bayern Monaco: a San Siro dirigerà Vincic, i precedenti con i nerazzurri

Inter vs Bayern Monaco

La UEFA ha scelto Vincic per dirigere la sfida tra Inter e Bayern Monaco: in stagione c'è già un precedente con i nerazzurri.

È partita la marcia d'avvicinamento verso Inter-Bayern Monaco: in palio la semifinale di Champions League, con i nerazzurri in vantaggio alla luce del successo di misura ottenuto all'andata in Germania.

La UEFA ha reso noto il nome dell'arbitro che sarà impegnato a San Siro: trattasi di Slavko Vincic, direttore di gara sloveno classe 1979.

Il match contro i bavaresi non sarà il primo incrocio stagionale tra i nerazzurri e l'arbitro nativo di Maribor, che ha già diretto Lautaro e compagni durante la League Phase iniziale.