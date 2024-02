Antony in campo al 99', Ten Hag lo stronca: "Gioca chi merita"

Antony inserito al 99' di Manchester United-Fulham, Ten Hag fa chiarezza: "La forma fisica non c'entra".

Si è interrotta la striscia di successi consecutivi del Manchester United, battuto a domicilio dal sorprendente Fulham: decisiva la rete di Iwobi al 97', poco prima dell'ingresso in campo di Antony.

L'esterno offensivo brasiliano è stato inserito a ridosso del triplice fischio da Erik Ten Hag, nell'estremo tentativo di raddrizzare una partita conclusasi nel peggiore dei modi per i 'Red Devils'.

Una bocciatura in piena regola per Antony, da tempo ai margini dell'undici titolare e tra i maggiori indiziati per dire addio in estate.