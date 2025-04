Antony, con 4 goal e 4 assist in 13 presenze col Betis, ha sovvertito i giudizi e convinto gli andalusi: "Faremo di tutto per godercelo ancora".

Le parodie su mister 100 milioni sono finite.

Antony è tornato quello dell'Ajax e lo sta dimostrando con la maglia del Betis, in una Liga che ha visto il brasiliano riprendersi con gli interessi ciò che l'esperienza fallimentare al Manchester United gli aveva tolto.

Non a caso gli andalusi hanno deciso: in estate, si tenterà di rinnovare il prestito del calciatore anche per la prossima stagione.