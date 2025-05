Dal crowdfunding al 'rapimento': il Betis vuole tenere Antony a tutti i costi

Uno dei più grandi flop del calciomercato nella storia del calcio ha rimesso in carreggiata la sua carriera dopo essersi trasferito in Spagna.

Negli ultimi anni Old Trafford è diventato una sorta di cimitero per giovani talenti promettenti, ma molti giocatori sono rinati dopo aver lasciato il Manchester United.

Per citare solo tre esempi, Angel Gomes tornerà in Premier League quest'estatedopo la stagione di grande successo in Francia con il Lille, Anthony Elanga ha appena aiutato il Nottingham Forest a qualificarsi per la prima volta in quasi vent'anni per una competizione continentale, mentre Scott McTominay è la nuova icona dello Stadio Diego Armando Maradona, MVP della Serie A e trascinatore assoluto.

Tuttavia, la rinascita di Antony è la più sorprendente di tutte. Uun periodo da incubo al "Teatro dei sogni" sembrava aver ucciso ogni speranza del brasiliano di giocare per un altro club europeo di alto livello. Ora, però, è tornato in Nazionale dopo due anni e sta attirando l'interesse di tutto il continente dopo aver rilanciato la sua carriera al Real Betis.