Antonio Conte Bologna Napoli Serie AGetty Images
Bologna-Napoli, dopo lo sfogo Antonio Conte rimane o no? Le ultime sul futuro dell'allenatore, cosa succede ora

L'allenatore del Napoli ha lanciato l'allarme dopo la sconfitta di Bologna: le strade si separeranno? I tifosi si dividono sul futuro di Conte.

Antonio Conte non ha usato giri di parole nelle interviste post gara e in conferenza stampa. La sconfitta di Bologna, la quinta stagionale, ha portato il tecnico azzurro a sollevare diversi dubbi sul clima nello spogliatoio, sull'energia della squadra. Il mister Campione d'Italia in carica non sa se riuscirà a riportare le cose alla normalità, tanto che i tifosi azzurri cominciano a domandarsi quale sarà il Napoli post sosta.

Il k.o del Dall'Ara, contro un Bologna da considerarsi oramai big del campionato, vede il Napoli con un punto in meno rispetto all'era Garcia allo stesso momento della stagione. Un'annata, quella del 2023/2024, che portò a un doppio esonero e un'annata post Scudetto assolutamente disastrosa. 

Le dichiarazioni di Conte post Bologna porteranno a una separazione con il Napoli? Vediamo le ultime sulla questione.

  • COSA HA DETTO CONTE DOPO BOLOGNA

    "Mi dispiace dopo lo scudetto ritirare fuori lo scheletro del passato del decimo posto, ma dobbiamo riflettere" le parole di Conte in conferenza stampa.

    "Parlerò di questo aspetto anche col club, ma già lo sapeva cosa stavo percependo. Dopo 4 mesi, ripeto, facciamo il compitino e non c'è ancora quella alchimia, quella positività, quella voglia di combattere tutti insieme, andare oltre l'ostacolo e metterci il cuore, che c'era l'anno scorso. Questo mi dispiace, perchè non so se riusciremo a cambiare queste cose".

    "Qualcosa bisogna fare, perché non c'è da accompagnare un morto, io morti non li voglio accompagnare, questo deve essere chiaro. Se abbiamo voglia tutti insieme di fare qualcosa e rimetterci in carreggiata bene, altrimenti qualcuno si deve prendere le responsabilità. Io sono il primo eventualmente a prendermi responsabilità".

  • IL NAPOLI E CONTE SI SEPARANO?

    Attualmente non sembrano esserci indicazioni a proposito di una possibile separazione tra Conte e il Napoli. 

    L'allenatore azzurro e De Laurentiis parleranno del difficile momento in questi giorni, ma un terremoto non sembra essere all'orizzonte.

    Dimissioni imminenti? Sembrerebbe di no, ma i risultati post sosta saranno decisivi. Oltre al campionato, equilibrato e senza un padrone, potrebbe essere deicisvo l'eventuale passaggio ai playoff o agli ottavi di Champions, sempre più complicato dopo i primi quattro incontri e gli appena quattro punti conquistati.

  • I DUBBI DEI TIFOSI

    La sconfitta contro il Bologna ha portato i tifosi del Napoli a separarsi in due gruppi ben distinti, con pochi fans nel mezzo. 

    C'è chi chiede un immediato cambiamento per evitare una stagione come quella di due anni fa Rudi Garcia, Mazzarri e Calzona, e chi invece ricorda come gli azzurri abbiano bisogno di tempo e di recuperare tutti i giocatori per poter brillare.

    La situazione in campionato non è certo negativa, vista la vetta lontana due lunghezze e un equilibrio totale generale. Ciò che preoccupa i fans azzurri, senza distinzione, è il gioco deludente della squadra e l'incapacità di trovare soluzioni alternative dopo i vari infortuni occorsi in questo avvio di campionato.

  • IL CALENDARIO DEL NAPOLI

    • Napoli-Atalanta (Serie A)
    • Napoli-Qarabag (Champions)
    • Roma-Napoli (Serie A)
    • Napoli-Cagliari (Coppa Italia)
    • Napoli-Juventus (Serie A)
    • Benfica-Napoli (Champions)

    Il prossimo mese sarà fondamentale per il Napoli, che si giocherà buona parte dell'annata in big match continui. La prima prova sarà quella contro l'Atalanta, in cui potrebbe arrivare qualcosa di più concreto sul futuro di Conte. Un nuovo k.o minerebbe sensibilmente le possibilità di proseguire in Campania fino al termine dell'annata.

