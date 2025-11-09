Bologna-Napoli, dopo lo sfogo Antonio Conte rimane o no? Le ultime sul futuro dell'allenatore, cosa succede ora

Antonio Conte non ha usato giri di parole nelle interviste post gara e in conferenza stampa. La sconfitta di Bologna, la quinta stagionale, ha portato il tecnico azzurro a sollevare diversi dubbi sul clima nello spogliatoio, sull'energia della squadra. Il mister Campione d'Italia in carica non sa se riuscirà a riportare le cose alla normalità, tanto che i tifosi azzurri cominciano a domandarsi quale sarà il Napoli post sosta.
Il k.o del Dall'Ara, contro un Bologna da considerarsi oramai big del campionato, vede il Napoli con un punto in meno rispetto all'era Garcia allo stesso momento della stagione. Un'annata, quella del 2023/2024, che portò a un doppio esonero e un'annata post Scudetto assolutamente disastrosa.
Le dichiarazioni di Conte post Bologna porteranno a una separazione con il Napoli? Vediamo le ultime sulla questione.