Bologna-Napoli, dopo lo sfogo Antonio Conte rimane o no? Le ultime sul futuro dell'allenatore, cosa succede ora

"Mi dispiace dopo lo scudetto ritirare fuori lo scheletro del passato del decimo posto, ma dobbiamo riflettere" le parole di Conte in conferenza stampa.

"Parlerò di questo aspetto anche col club, ma già lo sapeva cosa stavo percependo. Dopo 4 mesi, ripeto, facciamo il compitino e non c'è ancora quella alchimia, quella positività, quella voglia di combattere tutti insieme, andare oltre l'ostacolo e metterci il cuore, che c'era l'anno scorso. Questo mi dispiace, perchè non so se riusciremo a cambiare queste cose".

"Qualcosa bisogna fare, perché non c'è da accompagnare un morto, io morti non li voglio accompagnare, questo deve essere chiaro. Se abbiamo voglia tutti insieme di fare qualcosa e rimetterci in carreggiata bene, altrimenti qualcuno si deve prendere le responsabilità. Io sono il primo eventualmente a prendermi responsabilità".