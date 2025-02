Anticipi e posticipi Serie A, Napoli-Inter ha finalmente data e orario: non si gioca domenica alle 20:45

SSC Napoli vs Inter

La partita di inizio marzo allo Stadio Maradona tra Inter e Napoli vale una fetta enorme di Scudetto: l'anticipo è dato dalla Champions.

Napoli e Inter allo Stadio Maradona per la partita più attesa del 2025. La grande sfida Scudetto tra il team di Conte e quello di Inzaghi non sarà solamente il pezzo forte del 27esimo turno, ma dirà molto anche in termini titolo. Finalmente, dopo l'annuncio degli anticipi e posticipi, ha anche una data e un orario ufficiale.

La partita tra Inter e Napoli non si giocherà di domenica, ma bensì di sabato alle ore 18:00. Il primo giorno di marzo farà rima con Napoli-Inter al Maradona, in una sfida a cui l'Atalanta terza contendente allo Scudetto è ovviamente interessantissima.

Perché la gara tra Napoli e Inter si gioca di sabato e non alle 20:45? I motivi sono legati al calendario di Champions League e ai pacchetti di trasmissione tv acquistati prima dell'inizio della stagione di Serie A.