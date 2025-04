Anticipi e posticipi della 34ª e della 35ª giornata di Serie A: Inter-Roma sabato 26 aprile alle 18

Il calendario con anticipi e posticipi delle prossime giornate di Serie A: l'Inter ospiterà la Roma sabato alle 18.

Lotta Scudetto, corsa Champions e obiettivo salvezza: in Serie A a poche partite dalla fine è ancora tutto apertissimo.

La Lega ha intanto diramato il calendario con anticipi e posticipi della 34ª e della 35ª giornata di campionato.

Inter-Roma è stata programmata per sabato 26 aprile alle ore 18 mentre la Juventus ospiterà il Monza domenica 27 aprile (ore 18). Il Milan in campo a mezzogiorno e mezzo contro il Venezia. Posticipo per il Napoli con il Torino (domenica 27 aprile alle 20:45).

Nella 35ª giornata di campionato, sia Napoli che Inter giocheranno di sabato; i nerazzurri la sera in casa con il Venezia mentre la squadra di Conte a Lecce alle ore 18.

