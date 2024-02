ANSA - Inter, Juventus e Milan incontrano Gravina per la Serie A a 18 squadre

Possibile rivoluzione nel calcio italiano: secondo l'ANSA le tre big avrebbero incontrato il numero uno della FIGC.

I prossimi potrebbero essere mesi decisivi per il futuro del calcio italiano, e non solo per la Serie A: anche perché un'ipotetica riforma potrebbe sconvolgere "a cascata" tutte le altre categorie.

Secondo quanto apprende e riporta l'ANSA, nella giornata di oggi si sarebbe tenuto un incontro tra Inter, Juventus e Milan e il presidente della FIGC Gabriele Gravina.

Sul tavolo la possibile riforma, appunto, con una decisa presa di posizione per la riduzione dell'organico della Serie A da 20 a 18 squadre.