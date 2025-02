Anguissa diffidato in vista dell'Inter: Conte pensa a Billing a centrocampo per Como-Napoli

Conte riflette sulla titolarità di Anguissa, che è diffidato, in vista della sfida Scudetto del primo weekend di marzo: possibile esordio per Billing.

Vietato sbagliare per la capolista Napoli nel lunch match, in programma domenica 23 febbraio, in casa del Como allenato da Cesc Fabregas.

Per gli azzurri, primi in classifica con due punti di vantaggio sull'Inter, la sfida dello Stadio 'Sinigaglia' ha un valore ancora più importante: vincere, infatti, permetterebbe alla squadra di Antonio Conte di presentarsi allo scontro diretto con i nerazzurri della settimana seguente al primo posto in classifica.

Proprio per questo motivo, l'allenatore del club partenopeo punta ad arrivare nelle migliori condizioni in vista della supersfida del 'Maradona' e per farlo dovrà anche tenere conto dei giocatori che, causa diffida, in caso di sanzione contro il Como potrebbero saltare proprio il faccia a faccia con l'Inter. Uno scenario che Conte vuole assolutamente scongiuare.