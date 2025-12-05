Angelino è tornato in gruppo: la gestione della Roma, quando tornerà titolare e il nuovo dualismo con Wesley e Celik

Da Trigoria arriva una notizia che in tanti, nell'ambiente della Roma, stavano attendendo con discreta ansia: José Angelino è tornato ad allenarsi in gruppo, assieme al resto della rosa giallorossa e agli ordini di Gian Piero Gasperini.
La bronchite asmatica che ha colpito e debilitato Angelino nelle ultime settimane, impedendogli di allenarsi nonché di scendere in campo con la maglia della Roma, è dunque alle spalle. Anche se il periodo ai box è stato lungo e particolarmente travagliato.
A due giorni dalla sfida di campionato che attende la Roma sul campo del Cagliari, ecco dunque la possibile gestione di Angelino da parte di Gasperini. Anche perché, al momento, le corsie esterne della Roma sono occupate da altri.