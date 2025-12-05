Angelino è tornato in gruppo: la gestione della Roma, quando tornerà titolare e il nuovo dualismo con Wesley e Celik

Proprio per questo motivo la sensazione è che Angelino dovrà sudarsi il posto, una volta che avrà riacquisito una condizione soddisfacente: la sensazione è che la maglia da titolare non sia più così certa come lo era nelle prime settimane della stagione, essendosi trattato di un contrattempo lungo e insidioso.

Il motivo risiede anche nel già menzionato buon rendimento dei due attuali titolari, ovvero Celik e Wesley: due esterni destri capaci di suddividersi le fasce senza che la Roma abbia perso troppo, come dimostrato anche dagli ottimi risultati recenti.

Nel caso Gasperini decida di puntare nuovamente forte sullo spagnolo a sinistra, Wesley sarà costretto a traslocare a destra. E dunque in quel caso si aprirà un nuovo ballottaggio con Celik. Anche perché il turco piace al nuovo allenatore come esterno più che come terzo di difesa, ruolo occupato da Mancini.