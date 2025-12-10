Angelino convocato dalla Roma dopo due mesi e mezzo: la gestione tra Celtic e Como e quando può tornare titolare

Angelino era già tornato ad allenarsi con i compagni negli scorsi giorni, senza essere però preso in considerazione per la trasferta di Cagliari. E ora ecco anche la gioia della convocazione, evento che non accadeva da quasi due mesi e mezzo.

L'ultima volta in cui l'ex giocatore di Manchester City, Lipsia e Galatasaray si è visto in campo prima di oggi risale infatti al 28 settembre: mezz'ora in Roma-Verona 2-0. Qualche giorno dopo i giallorossi hanno sfidato il Viktoria Plzen in Europa League, ma lui è rimasto in panchina per tutti i 90 minuti.

Da quel momento, il buio ha avvolto la sua vita e la sua carriera. Angelino si è dovuto fermare per una bronchite asmatica che è andata per le lunghe, debilitandolo e impedendogli non solo di scendere in campo, ma anche di allenarsi. Con la Roma costretta ad andare avanti senza di lui.