Angelino RomaGetty Images
Stefano Silvestri

Angelino convocato dalla Roma dopo due mesi e mezzo: la gestione tra Celtic e Como e quando può tornare titolare

L'esterno spagnolo, che già era tornato in gruppo nei giorni scorsi, si è finalmente lasciato alle spalle la bronchite asmatica: come cambiano ora le fasce di Gasperini.

Adesso è ufficiale: Angelino è uscito dal tunnel. Il tunnel della sofferenza, il tunnel causato da una malattia che da due mesi e mezzo non lo ha mollato, costringendolo a un lungo calvario lontano dai campi di gioco.

L'esterno della Roma è finalmente tornato a far parte dei convocati di Gian Piero Gasperini: c'è anche lui nell'elenco che giovedì sera, con calcio d'inizio alle 21, sfiderà il Celtic per la sesta giornata del girone di Europa League.

La stagione di Angelino, che si era interrotta bruscamente per motivi estranei a un "normale" infortunio rimediato in campo o in allenamento, riparte dunque da qui. Per la gioia del Gasp.

  • I CONVOCATI DELLA ROMA

    Questo è l'elenco dei convocati della Roma per la gara contro il Celtic:

    • Portieri: Svilar, Gollini, De Marzi
    • Difensori: Rensch, Angelino, Ndicka, Tsimikas, Celik, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Wesley, Ghilardi
    • Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, El Aynaoui, Kone, Pisilli
    • Attaccanti: Ferguson, Soulé, Dybala, Bailey, El Shaarawy
  • LA RINASCITA

    Angelino era già tornato ad allenarsi con i compagni negli scorsi giorni, senza essere però preso in considerazione per la trasferta di Cagliari. E ora ecco anche la gioia della convocazione, evento che non accadeva da quasi due mesi e mezzo.

    L'ultima volta in cui l'ex giocatore di Manchester City, Lipsia e Galatasaray si è visto in campo prima di oggi risale infatti al 28 settembre: mezz'ora in Roma-Verona 2-0. Qualche giorno dopo i giallorossi hanno sfidato il Viktoria Plzen in Europa League, ma lui è rimasto in panchina per tutti i 90 minuti.

    Da quel momento, il buio ha avvolto la sua vita e la sua carriera. Angelino si è dovuto fermare per una bronchite asmatica che è andata per le lunghe, debilitandolo e impedendogli non solo di scendere in campo, ma anche di allenarsi. Con la Roma costretta ad andare avanti senza di lui.

  • LA GESTIONE TRA CELTIC E COMO

    Angelino giocherà contro il Celtic? Chiaramente non dal primo minuto, essendo rimasto lontano dai campi di gioco per così tanto tempo e necessitando di tempo per riacquisire i ritmi di una partita ufficiale. Specialmente in casa di una squadra che fa dell'aggressività il proprio punto di forza, come gli scozzesi.

    Sulla fascia destra della Roma dovrebbe essere scontata la presenza di Celik, che a Cagliari è stato espulso e nel weekend non potrà giocare contro il Como. Sulla fascia opposta potrebbe toccare nuovamente a Tsimikas, come alla Unipol Domus, ma è tornato nella lista dei convocati anche Wesley, assente domenica a causa di una contrattura muscolare.

    E Angelino? Gasperini potrebbe concedergli qualche minuto tra Celtic e Como, con l'idea di fargli riassaporare l'ebbrezza di stare in campo e completare gradualmente il suo recupero. Ma la sensazione, dopo un'assenza così lunga, è che il rientro dello spagnolo nell'undici di partenza della Roma non sarà così immediato.

  • Wesley Roma BolognaGetty Images

    IN TRE PER DUE MAGLIE

    Proprio Celik e Wesley, al netto dell'espulsione del turco a Cagliari, hanno dato buone risposte fino a questo momento: il primo schierato a destra a tutta fascia, il secondo nell'inedita posizione di esterno sinistro.

    Così la Roma si è conquistata il primo posto solitario in campionato, prima di perderlo con una doppia sconfitta contro Napoli e Cagliari. E così ha trovato anche un equilibrio tattico, con lo stesso Celik a formare con Mancini una preziosa catena: per questo motivo l'ex Lille non fa più il terzo di difesa, come in passato.

    Angelino dovrà insomma recuperare la forma fisica per tornare titolare nel più breve tempo possibile. Lo scorso anno è stato uno dei migliori della Roma, è un mancino puro, ha qualità e per questo rimane il favorito a sinistra. Ma a parlare sarà solo il campo, oltre al tempo che l'ex City impiegherà per tornare concretamente ad alti livelli.

Europa League
Celtic crest
Celtic
CEL
Roma crest
Roma
ROM
0