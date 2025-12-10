Angelino convocato dalla Roma dopo due mesi e mezzo: la gestione tra Celtic e Como e quando può tornare titolare

Adesso è ufficiale: Angelino è uscito dal tunnel. Il tunnel della sofferenza, il tunnel causato da una malattia che da due mesi e mezzo non lo ha mollato, costringendolo a un lungo calvario lontano dai campi di gioco.
L'esterno della Roma è finalmente tornato a far parte dei convocati di Gian Piero Gasperini: c'è anche lui nell'elenco che giovedì sera, con calcio d'inizio alle 21, sfiderà il Celtic per la sesta giornata del girone di Europa League.
La stagione di Angelino, che si era interrotta bruscamente per motivi estranei a un "normale" infortunio rimediato in campo o in allenamento, riparte dunque da qui. Per la gioia del Gasp.