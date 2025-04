Andrea Cambiaso: perché Manchester City e Liverpool sono interessati al terzino della Juventus e della Nazionale italiana?

I bianconeri sono riusciti a trattenere il calciatore durante il calciomercato di gennaio: ma molto probabilmente in estate lascerà il club.

Quando Andrea Cambiaso è stato convocato per la prima volta in Nazionale nel 2023, non riusciva davvero a crederci. "Solo cinque anni fa che ero all'Albissola!", ha sottolineato in una conferenza stampa a Coverciano. Ancora oggi, il terzino della Juventus fatica a rendersi conto di quanto lontano sia arrivato da quei giorni in cui era un adolescente alle prime armi nella quarta serie del calcio italiano.

Dopo aver lottato per anni per mettersi in luce nel Genoa, la squadra della sua città natale, ora è un titolare fisso sia nel proprio club - la Juventus - che nella Nazionale azzurra, dimostrandosi uno dei giocatori più versatili al mondo. E anche uno dei più ambiti: secondo le indiscrezioni, infatti, quest'estate dovrebbe passare a uno dei club più ricchi d'Europa.

Ma chi è Cambiaso e perché il Manchester City, in particolare, è così desideroso di ingaggiare il venticinquenne durante la prossima finestra di mercato? GOAL ve lo spiega qui di seguito...