Le mosse di Andrea Berta per l'Arsenal: addii, rinnovi, acquisti e la gestione di Bukayo Saka, le strategie del nuovo direttore sportivo

Il nuovo dirigente dell'Arsenal avrà molto da fare per costruire la rosa della prossima stagione: i piani del club.

L'articolo continua sotto

L'articolo continua sotto

L'articolo continua sotto

L'articolo prosegue qui sotto

Dire che è iniziata una nuova era all'Arsenal sarebbe esagerato ma i Gunners stanno certamente aprendo un nuovo capitolo. Andrea Berta ha ufficialmente prestato giuramento come nuovo direttore sportivo del club, sostituendo l'ex centrocampista degli "Invincibles" Edu Gaspar.

Berta ha dichiarato al suo arrivo: "Sono entusiasta di entrare a far parte dell'Arsenal in un periodo così entusiasmante per il club. Ho seguito con grande interesse l'evoluzione dell'Arsenal negli ultimi anni e ho ammirato il duro lavoro svolto per ristabilire il club come una delle principali forze nel calcio europeo, con un seguito appassionato in tutto il mondo".

Anche l'allenatore Mikel Arteta era "molto entusiasta": "Era così desideroso di unirsi a noi, il che è anche una cosa molto positiva perché aveva molte altre possibilità, e ha scelto di venire da noi. E ora si tratta di dargli subito il nostro sostegno e la comprensione della situazione e del contesto. E per lui iniziare a fare ciò che ha già fatto per molti, molti anni ai massimi livelli, il che è stato davvero impressionante".

Gran parte delle responsabilità di Berta riguarderà il reclutamento. Sebbene ci siano già aree in cui può iniziare a pianificare per la finestra di mercato estiva, alcune parti del suo mandato possono essere approfondite immediatamente.

Al momento l'attenzione dell'Arsenal è rivolta a Bukayo Saka, il cui ritorno dopo tre mesi di infortunio è stato accolto come un gol nella vittoria di martedì sul Fulham, e questo prima ancora che mettesse piede in area di rigore. Sta diventando rapidamente una leggenda all'Emirates Stadium e un giorno potrebbe avere una statua fuori, ma solo se il club sarà all'altezza della sua rapida ascesa.

Con Berta ora in squadra, ecco cosa devono fare lui e il club per costruire il presente e preservare il loro futuro: