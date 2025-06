Ancelotti apre al ritorno di Neymar nel Brasile: "Deve prepararsi bene per il Mondiale", quando può essere di nuovo convocato

C. Ancelotti

Il tecnico italiano ha lanciato la "sfida" a Neymar: "Gli ho detto che si deve preparare". Non gioca in Nazionale da due anni.

Carlo Ancelotti sta affrondando l'inizio dell'esperienza da commissario tecnico del Brasile e tra i temi centrali c'è anche la situazione di Neymar, che è tornato da qualche mese in patria con la maglia del Santos.

Il fuoriclasse deve convivere da ormai anni con problemi fisici che hanno condizionato le ultime stagioni e anche la sua recente storia con la Nazionale verdeoro.

Neymar però non vuole ancora abbandonare il Brasile e Ancelotti ha aperto al ritorno del giocatore svelando anche una chiamata che ha fatto proprio con l'ex Barcellona e PSG. Lo sguardo in particolare è rivolto alla prossima estate, quando ci sarà il Mondiale in Canada, Messico e Stati Uniti.