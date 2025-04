Ancelotti crolla in casa dell'Arsenal, cosa succede al Real Madrid: è la fine di una storia irripetibile?

Arsenal vs Real Madrid

Dopo il tonfo di Londra, il Real ha un piede fuori dalla Champions e in Liga rincorre il Barcellona: Ancelotti rischia la panchina?

Il clamoroso tonfo del Real Madrid all'Emirates contro l'Arsenal rischia di compromettere, forse in maniera irreversibile, il cammino dei Blanco in Champions League ma non solo.

La notte londinese ha infatti emesso una sentenza pesantissima nei confronti dei campioni d'Europa in carica che, tra una settimana al Santiago Bernabeu, saranno chiamati a scrivere una nuova pagina di storia, possibilmente con un'altra rimonta da leggenda da inserire nell'album dei ricordi.

Non sarà però facile contro un Arsenal cinico e spietato, trascinato dalle magie su calcio di punizione di Rice e dal sigillo finale di Mikel Merino. I Gunners, ora, andranno a Madrid con tre goal di vantaggio da difendere. Una posizione di chiaro vantaggio che spinge inevitabilmente l'inerzia della qualificazione dalla parte dei ragazzi di Arteta.