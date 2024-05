Ancelotti bacchetta Leao: "Se fosse con me lo picchierei sempre"

Il tecnico emiliano sul momento storico del calcio italiano: "A parte Donnarumma, non vedo fuoriclasse. Chiuderò la carriera al Real Madrid".

Ennesimo appuntamento con la storia per Carlo Ancelotti: dopo il trionfo in Liga, il suo Real Madrid proverà ad allargare i confini del proprio dominio anche in Europa, con la finale di Champions League in programma sabato sera a Wembley.

Il condottiero dei 'Blancos' proverà a migliorare il suo incredibile palmares europeo: in caso di successo sul Borussia Dortmund, le Champions League vinte da allenatore diventerebbero cinque, senza dimenticare le due portate a casa durante la carriera da giocatore con la maglia del Milan.

Un ulteriore successo nella competizione regina consoliderebbe il già solido rapporto col Real Madrid dove, come dichiarato nell'intervista concessa a 'la Repubblica', Ancelotti chiuderà la parentesi da allenatore: di questo e anche di altro (Leao in primis) ha parlato a quattro giorni dalla finalissima di Wembley.