Ancelotti al veleno per il poco riposo concesso al Real Madrid: "La prossima volta non ci presenteremo"

Il tecnico del Real Madrid non le manda a dire per lo scarso riposo riservato ai 'Blancos': "Ultima volta che giochiamo con meno di 72 ore di stop".

Vetta solitaria della Liga momentanea per il Real Madrid che, in attesa del Barcellona, si issa al primo posto con 60 punti all'attivo: quota raggiunta grazie al blitz odierno andato in scena sul campo del Villarreal.

Successo in rimonta per i 'Blancos', trascinati dalla doppietta di Mbappé in risposta all'iniziale vantaggio dei padroni di casa firmato Foyth: un risultato prezioso, alla luce delle recenti fatiche europee in Champions League.

Il Real Madrid, infatti, era reduce dalla battaglia di mercoledì sera nel derby di ritorno degli ottavi in casa dell'Atletico di Simeone, beffato ai calci di rigore: meno di 72 ore di riposo (il match di Villarreal è iniziato alle 18:30) che hanno scatenato la rabbia di Carlo Ancelotti in conferenza stampa nel post-partita.