Ancelotti al Brasile, trattativa saltata: il motivo del dietrofront del Real Madrid, sarà comunque addio

Colpo di scena nella trattativa tra Ancelotti e Brasile: Perez non vuole liberarlo gratis, la Federazione interrompe i negoziati. Ma l'addio è certo.

Carlo Ancelotti non sarà il nuovo commissario tecnico del Brasile. Una trattativa che sembrava definita nei dettagli, con un accordo verbale già raggiunto e l’esordio fissato per il 6 giugno contro l’Ecuador, è crollata improvvisamente a causa delle condizioni imposte dal Real Madrid per la liberazione anticipata del tecnico.

La Federcalcio Brasiliana (CBF) ha interrotto la trattativa dopo aver constatato l’impossibilità di avere Ancelotti a disposizione nei tempi previsti.

Nonostante l’affare sfumato, il tecnico italiano lascerà comunque il Real Madrid al termine della stagione, e secondo alcune indiscrezioni provenienti dalla Spagna, sul tavolo ha già un’offerta da 50 milioni di euro all’anno da parte dell’Al-Hilal, club saudita.

L’allenatore italiano resterà al Real Madrid fino alla fine della stagione, ma la separazione appare inevitabile.

Il suo futuro è ancora incerto, ma difficilmente sarà a Madrid, dove il suo ciclo si avvia verso la conclusione.