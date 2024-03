Amrabat non ha convinto il Manchester United: può tornare in Serie A, due squadre interessate

Il centrocampista marocchino rientrerà alla Fiorentina dopo il prestito, poi una nuova cessione: ci sono due piste italiane.

Il trasferimento estivo al Manchester United sembrava la possibile svolta della carriera di Amrabat, ma le cose in Premier League non sono andate come sperato.

Tanto che il riscatto del centrocampista marocchino da parte dei Red Devils è praticamente da escludere, con conseguente ritorno alla Fiorentina. Solo di passaggio.

Difficilmente infatti Amrabat resterà in viola, ma nella prossima stagione potrebbe giocare comunque in Serie A dove c'è da registrare il sondaggio di due grandi club.