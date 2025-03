“L’autobus” per provare a conquistare l’Europa League: solo così Amorim può salvare la stagione del Manchester United

L’approccio difensivo non entusiasma Amorim, ma è l’unico modo per fare rendere a meglio questo United e provare a condurlo al trionfo Europeo.

"Non giocavano a calcio, si limitavano a difendere, difendere, difendere. E come si dice nel mio paese, hanno portato il pullman e lo hanno lasciato davanti alla porta". Così José Mourinho introdusse il concetto di "parcheggiare il bus" nel calcio inglese dopo che il suo Chelsea aveva pareggiato 0-0 contro il Tottenham durante la stagione del suo debutto in Premier League. Tuttavia, avrebbe potuto facilmente parlare della prestazione ultra difensiva del Manchester United nel pareggio 1-1 di domenica con l'Arsenal.

Nonostante abbia usato il termine per sminuire gli avversari, Mourinho è finito per essere associato al termine stesso più di qualsiasi altro allenatore. Quando era alla guida del Manchester United, i tifosi del Manchester City cantavano "Park the bus, Man United" per ridicolizzare lo stile di gioco difensivo dei rivali, che contrastava con le tattiche offensive e coraggiose del City di Pep Guardiola, il grande "nemico" del portoghese. Mourinho, dal canto suo, ha imparato a vedere il suo pragmatismo come una virtù, e alcune delle sue più grandi vittorie come allenatore sono arrivate proprio quando ha "parcheggiato l'autobus", su tutte il successo 2-0 del Chelsea ad Anfield nel 2014, che ha distrutto le speranze del Liverpool di vincere il titolo di Premier League.

Ruben Amorim, tuttavia, non si è esaltato per l'uso di tattiche difensiviste da parte della sua squadra contro l'Arsenal, anzi si è quasi scusato per la strategia della sua squadra. "Quando alleni il Manchester United, non puoi giocare troppo in questo modo", ha detto a Sky Sports. "A volte dobbiamo fare cose che non sono popolari, ma se vuoi vincere o immaginare un modo per vincere, dobbiamo farlo perché, alla fine, abbiamo bisogno dei punti".

"Non vogliamo giocare così, difendendo così tanto e dando la palla all'avversario. Ma abbiamo analizzato le recenti partite, i problemi che abbiamo avuto e le caratteristiche dei giocatori: ci siamo adattati provando a immaginare un tipo di partita che poteva portarci alla vittoria". Amorim ha di fatto ammesso che avrebbe usato nuovamente questa tattiche solo con parsimonia, ma deve dimenticare i suoi complessi, abbracciare il suo Mourinho interiore e parcheggiare l'autobus fino alla vittoria dell'Europa League...