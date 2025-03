L'attaccante del Nottingham Forest protagonista con la Nuova Zelanda: autore di una tripletta e protagonista di un episodio singolare.

Chris Wood protagonista assoluto nella partita di qualificazioni mondiali tra Nuova Zelanda e Fiji.

L'attaccante del Nottingham Forest ha realizzato una tripletta prima di vivere un episodio insolito che gli è costato un’ammonizione.

Dopo essere stato sostituito, Wood non si è diretto verso la panchina come di consueto, ma ha scelto di salire in tribuna per condividere la gioia con i tifosi.