Ambrosino può lasciare il Napoli: c'è anche il Celtic sulle sue tracce

Il Celtic ha messo gli occhi sull'attaccante di proprietà del Napoli: contatto tra i club, Ambrosino ha aperto alla destinazione.

Un altro talento nostrano potrebbe salutare l'Italia: stavolta tocca a Giuseppe Ambrosino finire sotto le luci dei riflettori dei club esteri.

Nello specifico del Celtic, intenzionato a chiudere in tempi brevi la trattativa col Napoli proprietario del cartellino, che nell'ultima stagione lo ha ceduto in prestito al Frosinone in Serie B.

Ambrosino è reduce dagli Europei vissuti da protagonista con l'Italia Under 21, eliminata dalla Germania nonostante la gemma che ha illuso prima della beffa finale del secondo tempo supplementare.