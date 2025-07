Alvaro Carreras torna al Real Madrid, dal fallimento con il Manchester United al riscatto in Portogallo: colpo da 50 milioni

Le delusioni a Manchester non hanno compromesso la sua carriera: Carreras riparte dal Real Madrid, dove è cresciuto da ragazzo.

Alcuni giocatori sembrano destinati al successo sin dall'inizio della loro carriera, godendo di un'ascesa senza intoppi dalle giovanili di un club di alto livello alla prima squadra, prima di diventare potenzialmente oggetto di un trasferimento milionario. La rosa del Real Madrid è piena di giocatori che hanno seguito questo percorso prima di approdare al Santiago Bernabeu, tra cui Trent Alexander-Arnold, David Alaba e Kylian Mbappé.

Poi ci sono i giocatori che sbocciano tardi, che hanno iniziato in club più modesti prima di scalare le gerarchie delle squadre di medio livello fino ad arrivare all'élite. Prendiamo Antonio Rudiger, che ha iniziato la sua carriera con lo Stoccarda, è passato alla Roma e poi al Chelsea prima di approdare al Real Madrid nel 2022. E poi ci sono i giocatori che iniziano nei grandi club ma la cui carriera sembra essersi arenata, per poi tornare al punto di partenza.

È il caso di Alvaro Carreras, che sta per completare il suo ritorno al Real Madrid cinque anni dopo aver lasciato il club per ampliare i propri orizzonti. Carreras è passato al Manchester United nel 2020, contemporaneamente all'arrivo di Alejandro Garnacho dall'Atletico Madrid. Ma mentre Garnacho, più giovane di Carreras di oltre un anno, ha prosperato all'Old Trafford ed è entrato nella prima squadra all'età di 18 anni, il terzino ha preso una strada diversa.

Carreras è stato ceduto in prestito al Preston - che lui stesso ha descritto come "andare nel fango" - e poi al Granada, prima di lasciare definitivamente il Manchester United per il Benfica senza aver mai giocato un minuto in una partita ufficiale con la prima squadra. La sua carriera, tuttavia, è finalmente decollata all'Estadio da Luz, attirando l'attenzione di tutta Europa. Come ha detto il suo allenatore Bruno Lage alla fine della scorsa stagione: "Quando sono arrivato qui, Alvaro era considerato un fallito. Ma ora il Real Madrid e l'Atletico Madrid vogliono ingaggiarlo".

Il Real ha vinto la battaglia dopo aver accettato di pagare 50 milioni di euro per il 22enne, cedendo in cambio Rafael Obrador per 5 milioni di euro. Questo significa che Carreras ha la possibilità di emulare Marcelo, il suo eroe d'infanzia, scrivendo la sua storia come prossimo grande terzino sinistro del Real Madrid.