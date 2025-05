"Allegri vinse lo Scudetto per merito mio": Leao contro Cassano sul nuovo allenatore del Milan, arriva la reazione social

Il numero 10 del Milan replica alle parole dell’ex fantasista e difende il suo nuovo allenatore con un commento ironico pubblicato sui social.

Il dibattito attorno allo Scudetto vinto dal Milan nel 2011 continua ad accendere le discussioni tra i protagonisti e i tifosi.

Al centro dello scontro ci sono Antonio Cassano, ex fantasista barese e calciatore del Milan proprio in quella stagione, e Rafael Leao, attuale numero 10 dei rossoneri e prossimo ad essere allenato da Massimiliano Allegri, che ha firmato proprio oggi il contratto che lo legherà con il club di Via Aldo Rossi.

Cassano aveva dichiarato, in un’intervista di un mese fa, che il merito di quel tricolore non fu dell’allenatore livornese ma, piuttosto, della squadra e in parte suo.

Queste parole hanno subito suscitato reazioni e la più eclatante è stata quella di Rafael Leao, che sui social ha risposto con un’emoji che ride, ironizzando sulle affermazioni di Cassano e schierandosi apertamente a difesa del suo prossimo tecnico.