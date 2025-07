Allegri sperimenta il nuovo Milan e cambia ruolo ai giocatori: Leao provato prima punta, Tomori adattato terzino destro

La rosa non è ancora al completo, così in vista delle prime amichevoli Allegri sperimenta soluzioni alternative: Rafa Leao è stato provato come punta centrale nel tridente.

Massimiliano Allegri, si sa, ama sperimentare e lo sta facendo anche in queste prime settimane della sua seconda vita rossonera. Il nuovo tecnico del Milan infatti a Singapore si sta divertendo a provare soluzioni alternative che difficilmente rivedremo durante la stagione. O forse sì? La rosa attualmente a disposizione di Allegri, d'altronde, non è ancora completa praticamente in tutti i reparti. L'articolo prosegue qui sotto Ecco perché l'allenatore livornese nell'ultimo allenamento prima dell'amichevole contro l'Arsenal ha cambiato ruolo ad alcuni giocatori.