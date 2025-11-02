Allegri ritrova Dybala: gli anni insieme alla Juventus e il rapporto con la Joya

L'ultima stagione che Allegri e Dybala hanno condiviso alla Juventus è stata la 2021/22. Quell'annata, infatti, segnò il ritorno in panchina del tecnico livornese, dopo due anni di stop, e contestualmente l'ultima annata di Dybala alla Juve: il calciatore e Madama non trovarono l'accordo per rinnovare il contratto in scadenza a giugno 2022 e alla fine di quell'anno le strade si separarono poi definitivamente.

Dybala diventa ufficialmente il vicecapitano della squadra e grazie al goal contro lo Zenit supera Michel Platini nella classifica dei migliori marcatori di sempre della Juve. La formazione bianconera vive in quegli anni un periodo storico di transizione e, nonostante il numero 10 sia un perno dello scacchiere di Allegri, l'ex Palermo chiude la sua avventura in bianconero, per la prima volta dal suo arrivo, senza sollevare trofei.