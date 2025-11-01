Allegri ritrova Cristante ed El Shaarawy in Milan-Roma: l'esordio in Champions e l'esplosione del Faraone, dal suo primo Milan alla Roma di Gasperini

Domani sera, nel posticipo della decima giornata di Serie A 2025/26, San Siro sarà il teatro del big match tra Milan e Roma.
Una sfida tra i rossoneri di Massimiliano Allegri terzi in classifica a quota 18 punti, tre lunghezze dietro alla coppia di testa composta proprio dai giallorossi di Gian Piero Gasperini e dal Napoli. Il Milan arriva da due pareggi consecutivi, contro Pisa e Atalanta, ma resta imbattuto da otto giornate e vuole allungare la propria striscia positiva. La Roma, dal canto suo, dopo la vittoria sul Parma, intende consolidare il primato e allontanare le inseguitrici.
Sullo sfondo c’è però una storia che va oltre la classifica: per Allegri sarà l’occasione di ritrovare due giocatori che lui stesso lanciò agli inizi delle rispettive carriere, Bryan Cristante e Stephan El Shaarawy, oggi colonne portanti della squadra di Gasperini.