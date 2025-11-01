Allegri ritrova Cristante ed El Shaarawy in Milan-Roma: l'esordio in Champions e l'esplosione del Faraone, dal suo primo Milan alla Roma di Gasperini

Bryan Cristante, oggi perno del centrocampo giallorosso, deve a Massimiliano Allegri il suo debutto assoluto tra i professionisti.

Tutto ha avuto inizio il 6 dicembre 2011, nella sfida di Champions League tra il Viktoria Plzen e il Milan. Il tecnico livornese, colpito dalle prestazioni del giovane nella Primavera, aveva deciso di portarlo con sé in trasferta nonostante avesse solo 16 anni.

A otto minuti dalla fine, con i rossoneri avanti 2-0 grazie alle reti di Pato e Robinho, Allegri lo ha mandato in campo al posto del brasiliano, facendolo diventare il più giovane milanista di sempre a esordire nella massima competizione europea, a 16 anni e 278 giorni, almeno fino al 22 ottobre 2024, quando Camarda lo ha superato con il debutto a 16 anni 7 mesi e 12 giorni.

Il match è terminato 2-2, ma per Cristante quella è rimasta una serata indimenticabile: “Fu tutto incredibile, non mi sembrava vero. Ibrahimovic mi tranquillizzò, mi disse: ‘Sarà facile, sereno’. Entrai e corsi ovunque, non volevo fermarmi mai”.

Allegri lo ha convocato più volte anche nella stagione successiva, senza però trovargli spazio stabile in prima squadra. Le esperienze successive, dal Benfica all’Atalanta, fino alla consacrazione con la Roma, hanno costruito un calciatore maturo e completo, oggi pronto a sfidare proprio l’allenatore che lo fece esordire.