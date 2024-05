La nota di Allegri tramite il suo legale: "Neghiamo la ricostruzione di Vaciago, è stato un acceso alterco verbale"

Attraverso una nota all'Ansa, l'avvocato di Allegri ha risposto al direttore di Tuttosport: "Si sono vicendevolmente insultati ad alta voce".

In ventiquattro ore, e neanche, in casa Juventus nonostante la vittoria della Coppa Italia in finale contro l'Atalanta sembra essere successo di tutto.

Andando più nello specifico, il protagonista delle vicende tanto chiacchierate nel "day after" della sfida contro la Dea è Massimiliano Allegri.

Com'è noto, il direttore di Tuttosport Guido Vaciago ha accusato il tecnico livornese di averlo aggredito dopo la finale: nel pomeriggio di giovedì è arrivata, poi, la risposta dello stesso Allegri, con tanto di nota affidata al suo legale.