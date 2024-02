Il tecnico bianconero parla anche della possibilità che Alcaraz giochi titolare con il Frosinone: "Contento di quello che sta facendo".

Un momento assai particolare per la Juventus, che vuole ritrovare la "retta via" in Serie A per proseguire ai vertici della classifica.

Alla vigilia della sfida tra i bianconeri e il Frosinone, Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa analizzando il difficile momento della sua formazione.

Ma non solo: ha aperto anche un focus sul suo futuro, spiazzando sulla tematica del rinnovo contrattuale.