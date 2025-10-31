Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Allegri GasperiniGetty Images
Andrea Ajello

Dalla finale di Coppa Italia a Milan-Roma: Allegri ritrova Gasperini, sarà la trentesima sfida tra i due allenatori

Allegri sfiderà Gasperini per l'ennesima volta in carriera: l'ultima volta il tecnico del Milan trionfò in Coppa Italia.

Pubblicità

Il big match della decima giornata di Serie A vede in campo Milan e Roma, a San Siro, domenica sera. Una sfida tra chi è in testa alla classifica, ovvero la Roma (insieme al Napoli) e chi invece insegue subito dietro a tre punti di distanza. 

Quello che andrà in scena sarà anche il "classico" degli allenatori; o comunque la partita in cui si troveranno davanti i due tecnici che si sono sfidati di più. Massimiliano Allegri e Gian Piero Gasperini, atto trentesimo.

Questa volta non ci sarà in palio un trofeo, come è accaduto nell'ultima occasione ma sarà comunque un appuntamento molto importante, da una parte per provare ad allungare e dall'altra per raggiungere i rivali. 

Ma chi è avanti nei precedenti? Il bilancio tra Allegri e Gasperini. 

  • L'ULTIMO TITOLO DI ALLEGRI...CONTRO GASP

    Il ricordo più fresco è dolce per Allegri...e la Juventus, visto che si tratta della finale di Coppa Italia nella stagione 2023/2024. I bianconeri si imposero vincendo 1-0 contro l'Atalanta. Una serata che comunque non viene ricordata negativamente da Gasperini visto che poi, una settimana dopo, i nerazzurri trionfarono in Europa League. 

    Quella fu anche l'ultima partita di Allegri con la Juventus visto che venne mandato via subito dopo. Impossibile non ricordarsi lo sfogo del tecnico toscano, prima contro l'arbitro e poi quello contro Giuntoli, allora dirigente bianconero; situazione che portò al licenziamento di Allegri. 

    • Pubblicità

  • CON NESSUN ALTRO COSÍ TANTE SFIDE

    Si, un vero e proprio classico del calcio italiano tra due allenatori che hanno fatto la storia degli ultimi 15 anni. Allegri ha vinto sei scudetti, Gasperini un'Europa League ma entrambi hanno fatto parte di cicli storici per i rispettivi club. Allegri tra Milan e soprattutto Juventus, Gasperini con l'Atalanta. Non hanno affrontato infatti altri tecnici così tante volte come si sono affrontati tra di loro. 

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • IL BILANCIO TRA ALLEGRI E GASPERINI

    Allegri nei precedenti è avanti avendo vinto il doppio delle sfide. Su 30 gare, l'allenatore del Milan ha sconfitto le squadre di Gasperini in 13 occasioni, con 10 pareggi e 6 successi del tecnico della Roma, che proverà ad accorciare la distanza domenica a San Siro. 

  • GLI ULTIMI CONFRONTI: SORRIDE ALLEGRI

    Da sottolineare come sia aperta una striscia negativa per Gasperini contro Allegri. Il tecnico giallorosso infatti non ha mai vinto negli ultimi sei precedenti, con ben quattro pareggi e due vittorie di Allegri.

    L'ultima volta che Gasperini ha avuto la meglio risale alla stagione 2020/2021, con il successo dell'Atalanta all'Allianz Stadium per 1-0.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Coppa Italia
Lazio crest
Lazio
LAZ
Milan crest
Milan
MIL
Serie A
Cagliari crest
Cagliari
CGL
Roma crest
Roma
ROM