Dalla finale di Coppa Italia a Milan-Roma: Allegri ritrova Gasperini, sarà la trentesima sfida tra i due allenatori

Il big match della decima giornata di Serie A vede in campo Milan e Roma, a San Siro, domenica sera. Una sfida tra chi è in testa alla classifica, ovvero la Roma (insieme al Napoli) e chi invece insegue subito dietro a tre punti di distanza.

Quello che andrà in scena sarà anche il "classico" degli allenatori; o comunque la partita in cui si troveranno davanti i due tecnici che si sono sfidati di più. Massimiliano Allegri e Gian Piero Gasperini, atto trentesimo.

Questa volta non ci sarà in palio un trofeo, come è accaduto nell'ultima occasione ma sarà comunque un appuntamento molto importante, da una parte per provare ad allungare e dall'altra per raggiungere i rivali.

Ma chi è avanti nei precedenti? Il bilancio tra Allegri e Gasperini.