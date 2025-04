Allegri fa visita al Parma: l'ex allenatore della Juventus presente all'allenamento dei ducali, il motivo

Il tecnico livornese ha fatto la sua apparizione in quel di Collecchio: visita di cortesia per seguire l'allenamento agli ordini di Chivu.

Ospite a sorpresa, nella giornata di mercoledì 2 aprile, al centro sportivo di Collecchio, ovvero il quartiere generale del Parma.

Nel corso della seduta d'allenamento odierna agli ordini di Christian Chivu, infatti, a bordocampo ha fatto la sua comparsa anche Massimiliano Allegri.

L'ex allenatore della Juventus ha infatti presenziato alla seduta di lavoro dei ducali che scenderanno in campo sabato 5 aprile per affrontare l'Inter allo Stadio Tardini in occasione della 31esima giornata.