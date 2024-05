Allegri esonerato dalla Juventus insieme al suo staff: restano solo Padoin e Magnanelli

Allegri e il suo staff lasciano la Juventus, a eccezione di Simone Padoin e Francesco Magnanelli.

L'esonero di Massimiliano Allegri è sicuramente la notizia del giorno, non solo in casa Juventus: le intemperanze mostrate dal tecnico livornese durante e dopo la finale di Coppa Italia hanno spinto la società piemontese a optare per l'estrema soluzione del divorzio.

Insieme all'ex Milan hanno salutato anche gli uomini facenti parte del suo staff, a eccezione di due figure: Simone Padoin e Francesco Magnanelli.

Sia l'ex difensore che l'ex capitano del Sassuolo proseguiranno regolarmente la loro avventura in bianconero.