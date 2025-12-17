Pubblicità
Nino Caracciolo

Allegri e il rebus attacco contro il Napoli: da Loftus-Cheek e Pulisic a Nkunku e Leao, chi gioca titolare nel Milan

Con Leao verso il forfait, Allegri pensa alla soluzione migliore per l’attacco: il tandem Nkunku-Pulisic resta in vantaggio, ma attenzione all’opzione Loftus-Cheek più avanzato.

Max Allegri è chiamato ancora una volta a sciogliere il rebus attacco in vista della semifinale di Supercoppa Italiana contro il Napoli in programma domani in Arabia.

L’allenatore rossonero difficilmente potrà fare affidamento su Rafa Leao, non al meglio dopo il problema muscolare accusato contro il Torino: nella migliore delle ipotesi il portoghese andrà in panchina, ma le chance sono poche.

Allegri ha gli uomini contati in attacco, considerando anche l’indisponibilità di Gimenez: nonostante questo però l’allenatore del Milan ha un dubbio sugli uomini da mandare in campo.

  • PULISIC-NKUNKU L’IPOTESI PRINCIPALE

    Con Gimenez out a causa del problema alla caviglia (dovrà operarsi) e Leao che nella migliore delle ipotesi siederà in panchina, l’opzione principale per l’attacco sul tavolo di Allegri è quella che prevede Nkunku al fianco di Pulisic, gli unici due attaccanti di ruolo pienamente a disposizione della rosa.

  • OPZIONE LOFTUS-CHEEK IN ATTACCO

    Proprio perché Pulisic e Nkunku sono gli unici due attaccanti di ruolo, Allegri potrebbe decidere di schierare Loftus-Cheek più avanzato, con l’attaccante francese ex Chelsea che partirebbe dalla panchina, diventando così un’opzione a gara in corso specialmente nel caso in cui necessiti un cambio più offensivo. In questa stagione, inoltre, Allegri ha più volte impiegato Loftus-Cheek a ridosso della punta.

  • BALLOTTAGGIO A CENTROCAMPO

    Al momento Loftus-Cheek dovrebbe partire titolare, resta solo da capire il ruolo: con Nkunku e Pulisic in attacco, l’inglese verrebbe schierato come interno di destra di centrocampo, altrimenti in attacco. Se così fosse, a colmare il vuoto a centrocampo sarebbe uno tra Ricci e Fofana, con quest’ultimo pienamente recuperato dal problema fisico.

  • COME STA LEAO?

    Rafa Leao  si è fatto male lo scorso 8 dicembre contro il Torino: gli esami hanno escluso lesioni all’adduttore, ma il portoghese non è al meglio della forma. Anche oggi ha lavorato a parte e va sempre più verso il forfait contro il Napoli: nella migliore delle ipotesi Allegri potrebbe recuperarlo per la panchina, ma anche in questo caso le possibilità sono al momento basse.

  • LA PROBABILE FORMAZIONE DEL MILAN

    Al momento dovrebbe essere questo l’undici sul quale Allegri sembra intenzionato a puntare contro il Napoli, ma l’ipotesi Loftus-Cheek con Pulisic e uno tra Ricci e Fofana a centrocampo è da tenere assolutamente in considerazione.

    MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Pulisic. All. Allegri.

Supercoppa di Lega
Napoli crest
Napoli
NAP
Milan crest
Milan
MIL
0