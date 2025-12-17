Allegri e il rebus attacco contro il Napoli: da Loftus-Cheek e Pulisic a Nkunku e Leao, chi gioca titolare nel Milan

Rafa Leao si è fatto male lo scorso 8 dicembre contro il Torino: gli esami hanno escluso lesioni all’adduttore, ma il portoghese non è al meglio della forma. Anche oggi ha lavorato a parte e va sempre più verso il forfait contro il Napoli: nella migliore delle ipotesi Allegri potrebbe recuperarlo per la panchina, ma anche in questo caso le possibilità sono al momento basse.