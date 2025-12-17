Allegri e il rebus attacco contro il Napoli: da Loftus-Cheek e Pulisic a Nkunku e Leao, chi gioca titolare nel Milan

Max Allegri è chiamato ancora una volta a sciogliere il rebus attacco in vista della semifinale di Supercoppa Italiana contro il Napoli in programma domani in Arabia.
L’allenatore rossonero difficilmente potrà fare affidamento su Rafa Leao, non al meglio dopo il problema muscolare accusato contro il Torino: nella migliore delle ipotesi il portoghese andrà in panchina, ma le chance sono poche.
Allegri ha gli uomini contati in attacco, considerando anche l’indisponibilità di Gimenez: nonostante questo però l’allenatore del Milan ha un dubbio sugli uomini da mandare in campo.