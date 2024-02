Allegri 'dimentica' lo Scudetto: "Bologna rimesso a nove punti"

Il tecnico della Juventus chiede di più ai suoi nonostante la vittoria sul Frosinone: "Dobbiamo ritrovare maggiore solidità".

La Juventus torna a vincere dopo un mese: lo fa grazie allo spunto di Rugani che punisce il Frosinone al 95', successivo alla doppietta di Vlahovic e alle reti di Cheddira e Brescianini per gli ospiti.

Fine del digiuno per i bianconeri, che però si confermano fragili in difesa: seconda gara di fila con due reti al passivo, dopo i sigilli di Folorunsho e Noslin in quel di Verona.

Intervistato da 'Sky Sport', Massimiliano Allegri analizza la sfida dell'Allianz Stadium e guarda con fiducia a un piazzamento Champions: il Bologna di Thiago Motta è lontano nuovamente nove lunghezze.