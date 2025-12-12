Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Allegri Sassuolo HDGOAL
Lelio Donato

Allegri deve battere il Sassuolo che gli era costato l'esonero dal Milan, ma stavolta l'incubo Berardi non giocherà

Una sconfitta in trasferta contro il Sassuolo gli era costata l'esonero dal Milan nel gennaio 2014, quasi dodici anni dopo Allegri affronta di nuovo gli emiliani sulla panchina rossonera ma in una situazione completamente diversa.

Pubblicità

Dove eravamo rimasti? Quasi dodici anni dopo Massimiliano Allegri affronta di nuovo il Sassuolo sulla panchina del Milan.

Stavolta si gioca a 'San Siro', inoltre la situazione attuale per il tecnico rossonero è molto diversa da quella di allora, ma di certo l'ultimo precedente non evoca dolci ricordi.

Proprio dopo una brutta sconfitta al 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia, infatti, si chiuse la prima esperienza di Allegri da allenatore del Milan.

Ora invece un eventuale successo contro il Sassuolo regalerebbe ulteriore slancio ai rossoneri nella corsa verso lo Scudetto.

  • Domenico Berardi Sassuolo Milan Serie A 2014

    LA SCONFITTA DEL 2014

    Sassuolo-Milan si gioca il 12 gennaio 2014, i rossoneri arrivano rinfrancati dalla bella vittoria ottenuta contro l'Atalanta ma cadono rovinosamente a Reggio Emilia.

    In realtà la serata inizia bene, anzi benissimo, per il Milan che si porta in vantaggio di due reti con i goal di Robinho e Balotelli. 

    Poi però sale in cattedra un giovanissimo Domenico Berardi che prima dell'intervallo ribalta partita e risultato con una fantastica tripletta.

    In avvio di ripresa l'attaccante del Sassuolo, allora in comproprietà con la Juventus, cala addirittura il poker. Mentre il Milan affonda tra la nebbia: non basta il goal di Montolivo, il Sassuolo vince 4-3.

    • Pubblicità

  • L'ESONERO DI ALLEGRI

    Il giorno dopo il pesante k.o del 'Mapei Stadium' si chiuse mestamente la prima esperienza di Massimiliano Allegri da allenatore del Milan.

    Il tecnico livornese venne esonerato dalla società rossonera che, dopo la parentesi Tassotti, decise di ripartire da Clarence Seedorf.

    Decisivo per l'esonero di Allegri da parte del Milan fu il ruolo di Barbara Berlusconi, allora amministratrice delegata del Milan insieme a Galliani.

    "Una serata deludente come altre, che conferma come sia necessario e urgente, con il contributo di tutti, cambiare. Non è più tollerabile che i nostri tifosi assistano a prestazioni inaccettabili come queste" le parole della figlia di Silvio Berlusconi dopo la sconfitta contro il Sassuolo.

    Parole che sapevano già di giudizio definitivo, arrivato poche ore più tardi con la comunicazione ufficiale dell'esonero. 

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • GLI ALTRI PRECEDENTI CONTRO IL SASSUOLO

    Quello del gennaio 2014 era peraltro il primo contro il Sassuolo nella carriera da allenatore di Massimiliano Allegri.

    Il tecnico però ha affrontato i neroverdi altre diciassette volte, ovviamente sempre sulla panchina della Juventus, vincendo in ben dodici occasioni.

    Non sono però mancate neppure le sconfitte, per l'esattezza altre quattro, alcune molto dolorose o in qualche modo decisive.

    Tra queste viene spesso ricordata quella del 28 ottobre 2015 quando il Sassuolo vinse 1-0 e sembrava aver scritto la parola fine sul ciclo di Scudetti della Juventus.

    La sconfitta di Reggio Emilia, invece, in quel caso segnò la rinascita bianconera con la squadra di Allegri che completò un'incredibile rimonta vincendo di nuovo il campionato al termine della stagione.

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • Domenico Berardi Milan SassuoloGetty

    L'INCUBO BERARDI: PERCHÈ NON GIOCA MILAN-SASSUOLO

    Non c'è dubbio che Domenico Berardi sia uno dei più grandi spauracchi del Milan nell'era recente.

    L'attaccante del Sassuolo, infatti, oltre al famoso poker del 2014 che costò l'esonero di Massimiliano Allegri ha spesso fatto male ai rossoneri.

    Sono addirittura undici i goal segnati da Berardi al Milan in venti precedenti, a cui vanno aggiunti anche sette assist. Goal che sono spesso valsi punti pesantissimi al Sassuolo.

    Lo stesso attaccante peraltro fu grande protagonista nell'ultimo successo neroverde a 'San Siro' con un goal e tre assist nel clamoroso 2-5 del gennaio 2023.

    Stavolta però Berardi non potrà scendere in campo a causa di un infortunio muscolare subito a inizio dicembre. Il suo rientro è previsto non prima di fine gennaio.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • LA STAGIONE DA ALLENATORE DEL SASSUOLO

    Massimiliano Allegri, in realtà, proprio sulla panchina del Sassuolo ha mostrato le sue doti da allenatore per la prima volta.

    Nella stagione 2007/08, infatti, è il tecnico livornese a guidare la squadra neroverde centrando la storica promozione in Serie B e conquistando anche la Coppa Italia di Serie C.

    Un exploit che gli vale la Panchina d'Oro della terza serie e la chiamata del Cagliari, dove l'allora presidente Massimo Cellino gli offre l'opportunità di cimentarsi in Serie A.

    Da lì inizia la scalata di Allegri al grande calcio che lo porterà ad allenare prima il Milan, poi la Juventus e quindi di nuovo il Milan. 

Serie A
Milan crest
Milan
MIL
Sassuolo crest
Sassuolo
SAS
0