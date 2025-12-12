Il giorno dopo il pesante k.o del 'Mapei Stadium' si chiuse mestamente la prima esperienza di Massimiliano Allegri da allenatore del Milan.

Il tecnico livornese venne esonerato dalla società rossonera che, dopo la parentesi Tassotti, decise di ripartire da Clarence Seedorf.

Decisivo per l'esonero di Allegri da parte del Milan fu il ruolo di Barbara Berlusconi, allora amministratrice delegata del Milan insieme a Galliani.

"Una serata deludente come altre, che conferma come sia necessario e urgente, con il contributo di tutti, cambiare. Non è più tollerabile che i nostri tifosi assistano a prestazioni inaccettabili come queste" le parole della figlia di Silvio Berlusconi dopo la sconfitta contro il Sassuolo.

Parole che sapevano già di giudizio definitivo, arrivato poche ore più tardi con la comunicazione ufficiale dell'esonero.