Dove eravamo rimasti? Quasi dodici anni dopo Massimiliano Allegri affronta di nuovo il Sassuolo sulla panchina del Milan.
Stavolta si gioca a 'San Siro', inoltre la situazione attuale per il tecnico rossonero è molto diversa da quella di allora, ma di certo l'ultimo precedente non evoca dolci ricordi.
Proprio dopo una brutta sconfitta al 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia, infatti, si chiuse la prima esperienza di Allegri da allenatore del Milan.
Ora invece un eventuale successo contro il Sassuolo regalerebbe ulteriore slancio ai rossoneri nella corsa verso lo Scudetto.