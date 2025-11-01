Pubblicità
Massimiliano Allegri Milan 2025-2026Getty Images
Claudio D'Amato

Allegri tra Milan-Roma e infortuni: "Per tornare in Champions serve continuità, Leao sta bene"

Allegri alla vigilia di Milan-Roma: "Dobbiamo tornare a non prendere goal. Leao ed Estupinan ok, Tomori da valutare, Pulisic rientra a Parma. Rabiot? Difficile". E su Spalletti: "In bocca al lupo, ma Napoli e Inter favorite".

Milan-Roma è il big match del 10° turno di Serie A: appuntamento a domenica sera in quel di San Siro per la sfida tra due squadre che, in classifica, sono separate da tre punti (giallorossi avanti e in testa assieme al Napoli).

I rossoneri tenteranno l'aggancio alla formazione capitolina dopo i due pareggi consecutivi contro Pisa e Atalanta, che hanno rallentato il cammino ai piani altissimi della graduatoria.

Conferenza stampa della vigilia per Massimiliano Allegri: di seguito le dichiarazioni rese ai cronisti dal tecnico livornese.

  • "DOBBIAMO TORNARE A NON PRENDERE GOAL"

    "Post Nazionali abbiamo perso un po' di giocatori ma succede, in questi giorni dobbiamo recuperare le energie perché stanno giocando sempre gli stessi".

    "La Roma sta facendo molto bene, Gasperini come all'Atalanta ha dato subito un'impronta caratteriale e tattica, hanno gente valida e nell'anno solare ha vinto più trasferte di tutti e in campionato ha subito solo 4 goal, noi invece nelle ultime lo abbiamo sempre preso. Quindi dovremo invertire questa tendenza".

    "I giallorossi ti danno sempre la sensazione di far goal, non so se può arrivare in cima perché la classifica è molto corta. Noi dovremo dare continuità ai risultati e superare questi momenti".

    "Non è una gara 'snodo', ma è una partita importante".

  • "PER LA CHAMPIONS SERVE CONTINUITÀ"

    "Fondamentale trovare una continuità nei risultati. Negli ultimi due anni il Milan a Bergamo ha perso negli ultimi minuti, stavolta no. Dobbiamo fare punti per tornare in Champions".

    "Noi non dobbiamo mai perdere di vista il nostro obiettivo. Serve equilibrio, non dobbiamo abbatterci dopo due pari di fila. Serve continuità di risultati per arrivare a marzo a lottare per i primi quattro posti. I primi mesi della stagione sono fondamentali per creare le basi per il finale di stagione. Non bisogna pensare, ma fare".

  • "LEAO ED ESTUPINAN OK, PULISIC TORNA A PARMA"

    "Leao sta bene, Tomori è da valutare ma sono stati esclusi problemi al ginocchio, Pulisic credo che rientri prima di Parma, Rabiot molto difficile. Gimenez ha questo problema alla caviglia: vedremo, altrimenti anche per lui proveremo per Parma.

    "Estupinan è recuperato, Jashari ha fatto un solo allenamento e difficilmente verrà in panchina".

  • "NKUNKU E LEAO POSSONO COESISTERE"

    "Nkunku sta bene, secondo me lui e Leao possono fare i centravanti, si può giocare senza svariando, poi si dovrà essere bravi con gli inserimenti dalle retrovie".

    "Non hanno mai giocato insieme, vedremo se li schiererò in coppia. Nel calcio a volte si trovano combinazioni inattese: sanno giocare molto bene e possono coesistere".

  • "DYBALA NON LO SCOPRIAMO ORA"

    "Le qualità tecniche di Dybala non le scopriamo ora, a Torino arrivò a 21 anni ed è cresciuto molto. Sa giocare a calcio e quando tira in porta difficilmente sbaglia".

  • "MODRIC VEDE LE COSE PRIMA"

    "Modric stanco? Sta bene, a Bergamo nella ripresa è cresciuto, è un punto di riferimento della squadra".

    "Qualcosa che mi ha colpito? L'umiltà e la disponibilità. In carriera ha fatto poco il mediano, ma lo sta facendo bene perchè vede le cose prima".

  • "LEAO IN CRESCITA, IMPORTANTE L'ATTEGGIAMENTO"

    "Entrare nella testa di Leao non è facile. Dopo ottime cose nel primo mese, si è frenato con l'infortunio. Ora sta crescendo. Non è ancora al 100%, ma l'importante è che è tornato a mettersi a disposizione con un certo atteggiamento".

  • "LOFTUS-CHEEK PUNTA O CENTROCAMPISTA OFFENSIVO"

    "Loftus-Cheek da considerare punta? O nel gruppo degli attaccanti, o in quelli dei centrocampisti offensivi. Per la Roma devo valutare: ho lui, Nkunku, Leao e il quarto può essere Saelemaekers".

    "Quanto è importante Rabiot? Chiedere ad altri di fare il lavoro di Adrien è sbagliato. Magari con altri giocatori a disposizione facciamo qualcosa di diverso. Fofana sta crescendo tanto sia a livello difensivo che di inserimento. Può farlo ancora tanto ed essere determinante in entrambe le fasi". 

  • "IN BOCCA AL LUPO A SPALLETTI, MA NAPOLI E INTER FAVORITE"

    "Spalletti alla Juventus? Gli faccio un grande in bocca al lupo. Lotta Scudetto? A livello di rosa Napoli e Inter sono le favorite. Poi c'è un gruppo di squadra che lotta per i primi quattro posti. Ci sono Milan, Juve, Roma, Lazio e anche il Bologna, che sta facendo ottime cose. Anche il Como sta facendo bene. Alla fine vincerà la migliore".

  • "BARTESAGHI MIGLIORI IN INTRAPRENDENZA"

    "Bartesaghi è considerato uno dei titolari della rosa del Milan. Deve migliorare in intraprendenza negli ultimi 30 metri dove può determinare, perché ha un piede molto buono".

