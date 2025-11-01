Allegri tra Milan-Roma e infortuni: "Per tornare in Champions serve continuità, Leao sta bene"

"Post Nazionali abbiamo perso un po' di giocatori ma succede, in questi giorni dobbiamo recuperare le energie perché stanno giocando sempre gli stessi".

"La Roma sta facendo molto bene, Gasperini come all'Atalanta ha dato subito un'impronta caratteriale e tattica, hanno gente valida e nell'anno solare ha vinto più trasferte di tutti e in campionato ha subito solo 4 goal, noi invece nelle ultime lo abbiamo sempre preso. Quindi dovremo invertire questa tendenza".

"I giallorossi ti danno sempre la sensazione di far goal, non so se può arrivare in cima perché la classifica è molto corta. Noi dovremo dare continuità ai risultati e superare questi momenti".

"Non è una gara 'snodo', ma è una partita importante".