Allegri annuncia l'infortunio di Milik prima di Juventus-Genoa: "Lo abbiamo perso"

Il tecnico bianconero presenta la gara contro il Genoa e annuncia l'assenza di Milik: "Il ritiro? Assunzione di responsabilità".

Una sola vittoria (in pieno recupero) nelle ultime sette per la Juventus, chiamata domenica all'ora di pranzo a battere il Genoa allo 'Stadium' per non rischiare di compromettere anche la qualificazione alla prossima Champions.

I bianconeri, intanto, sono scivolati dal secondo al terzo posto mentre il Bologna quarto si è pericolosamente avvicinato dopo il successo nell'anticipo di Empoli.

Ma chi giocherà Juventus-Genoa? Le parole di Massimiliano Allegri nella conferenza della vigilia.