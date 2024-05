Allegri allontana Giuntoli? La reazione durante la festa della Juventus per la vittoria della Coppa Italia

Il tecnico bianconero ripreso dalle telecamere dopo il successo contro l'Atalanta: gesto in direzione di Giuntoli?

La vittoria della Coppa Italia da parte della Juventus è, in qualche modo, anche uno spunto di rivincita anche per Massimiliano Allegri che, al termine del match contro l'Atalanta, ha festeggiato con i suoi giocatori.

In molti modi, a dir la verità: prima li ha osservati raccogliere l'abbraccio dei tifosi presenti all'Olimpico di Roma.

Poi si è unito alla festa in campo: ecco, proprio durante quest'ultima l'allenatore livornese è stato ripreso dalle telecamere intento a gesticolare in direzione della zona in cui si trovava anche il direttore sportivo Cristiano Giuntoli.