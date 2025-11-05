Alla ricerca della solidità difensiva: la Juventus subisce troppi goal, Spalletti deve trovare la chiave di volta

La stagione 2025/26, escluso dal conteggio il Mondiale per Club dello scorso giugno, era iniziata nel migliore dei modi per la Juventus.

Due vittorie con relativo clean sheet contro Parma e Genoa avevano lasciato ben sperare, ma le cose, poi, hanno preso una piega diversa.

Almeno un goal subito in 11 delle successive 12 gare, per un totale di 18 reti incassate: numeri che raccontano le difficoltà di una squadra che non otteneva al massimo tre clean sheet nelle prime 14 partite stagionali da oltre vent’anni, precisamente dal 2003/04, con Marcello Lippi in panchina.

All’epoca, però, la situazione era ben diversa. I bianconeri vinsero 11 di quelle gare, con tre soli pareggi e nessuna sconfitta: la difesa veniva sì esposta, ma in modo “consapevole”. Anche allora, tuttavia, i dati difensivi furono motivo di riflessione: la Juventus chiuse infatti al terzo posto in campionato, dietro Milan e Roma, e venne eliminata agli ottavi di finale di Champions League dal Deportivo La Coruña.