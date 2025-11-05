Alla ricerca della solidità difensiva: la Juventus subisce troppi goal, Spalletti deve trovare la chiave di volta

C’era una volta il “muro” Juve: anni e anni di BBC, Bonucci, Barzagli e Chiellini (senza dimenticare Buffon, sia chiaro), e Scudetti conquistati grazie a una difesa a tratti insuperabile.
Oggi, però, la realtà in casa bianconera è ben diversa. Sono tanti - forse troppi - i goal subiti dalla Vecchia Signora nelle prime 14 partite di questa stagione.
Il reparto difensivo appare spesso esposto ai rischi e continua a soffrire l’assenza del suo uomo più incisivo, Bremer. Le reti incassate sono ormai troppe, in una striscia negativa che a Torino non si vedeva da diversi anni.