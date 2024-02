All'improvviso il Milan: ha gli stessi punti in classifica dell'anno dello Scudetto

Una stagione di alti e bassi si è trasformata: solo due volte in 30 anni il Milan ha ottenuto più punti dopo 24 giornate di campionato.

Del Milan, nella prima parte della stagione, si è detto e scritto di tutto e di più. Che è arrivato terzo nel proprio girone di Champions League e che dovrà ripartire dall'Europa League, ad esempio. O che ha una rosa non paragonabile a quella dell'Inter. O ancora, che dovrebbe cambiare allenatore cacciando Stefano Pioli.

Poi guardi la classifica e ti accorgi che i rossoneri hanno un piede e mezzo, se non entrambi, in Champions. Ovvero il primo obiettivo stagionale, fonte di ricavi milionari e al contempo di prestigio. Di più: se la Juventus questa sera non batterà l'Udinese, l'avvicinamento al secondo posto sarà da considerarsi quasi completato.

Merito dell'1-0 al Napoli nel posticipo di domenica sera. Merito di uno stato di forma che nelle ultime settimane ha raggiunto livelli particolarmente alti. Ma merito anche di una stagione che, nonostante la narrazione che a un certo punto si è fatta, ha poco da invidiare alle più gloriose della storia recente del club.