Alisson al top, Mamardashvili in arrivo: chi sarà il prossimo portiere titolare del Liverpool?

Rebus Liverpool per la porta: il momento super di Alisson coincide col calo di Mamardashvili, in arrivo dal Valencia. E Kelleher è un vice di lusso.

Se al Liverpool in molti imputano di aver lasciato arrivare in scadenza di contratto big come Salah, Van Dijk e Alexander-Arnold, tra i pali i Reds si sono più che cautelati e mossi a dovere.

Giorgi Mamardashvili è stato prenotato dalla scorsa estate e arriverà a luglio dal Valencia, ma il momento di forma di Alisson oggi lo rende - secondo Arne Slot - "il miglior portiere al mondo". Senza dimenticare Caoimhin Kelleher, eroe di Coppa dei Reds e vice di lusso.

Cosa accadrà tra i pali nella prossima stagione? Chi sarà il prossimo portiere titolare del Liverpool?