Alisha Lehmann ha risposto alle critiche rivolte alla nazionale femminile svizzera dopo la sconfitta per 7-1 contro l'Under 15 maschile del Lucerna, durante la preparazione per gli Europei.

Sono stati giorni di roventi polemiche in Svizzera dove si giocheranno gli Europei femminili di calcio.

La Nazionale di casa, infatti, ha affrontato in amichevole l'Under 15 maschile proprio per prepararsi all'evento ma è arrivata una pesantissima sconfitta per 7-1.

Tra le giocatrici in campo anche Alisha Lehmann, tesserata della Juventus Women ed ex compagna di Douglas Luiz, che ha voluto rispondere alle critiche.