Il prossimo Jadon Sancho? Il Bayer Leverkusen ingaggia Alfa-Ruprecht dalle giovanili del Manchester City

Il Bayer Leverkusen si è assicurato Alfa-Ruprecht, un altro giovane talento promettente proveniente dal vivaio del Manchester City.

Il Bayer Leverkusen si muove sul mercato e non pensa solo a rinforzare la squadra nel presente ma anche nel futuro. Per questo il club tedesco ha deciso di investire su un talento proveniente dall'Inghilterra.

Si tratta di Alfa-Ruprecht, esterno offensivo di 19 anni che è cresciuto nel settore giovanile del Manchester City.

In passato il club inglese ha già perso dei talenti che sono poi esplosi in altre squadre e campionati. Un esempio è quanto successo con Jadon Sancho, che salutò i Cityzens per trasferirsi al Borussia Dortmund.